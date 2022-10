Trovato morto sotto il Pontelungo: polizia scientifica sul posto | VIDEO

Per tutta la giornata rilievi e tecnici autoptici lungo il letto del fiume per analizzare gli indizi. MIstero sulle cause del decesso

Continua a non avere una chiara ipotesi la morte di un ragazzo di circa 35 anni, ritrovato nel letto del fiume Reno sotto al Pontelungo a Borgo Panigale questa mattina. La polizia è ancora al lavoro per stabilire identità e soprattutto cause del decesso del ragazzo, che è stato ritrovato vestito e adagiato sopra un materasso. Bocche cucite da parte degli inquirenti, che sulla vicenda mantengono il più stretto riserbo.

Solo il mese scorso il fiume Reno aveva restituito il cadavere di un altro uomo. Si trattava di un artista di strada, noto in città. Ad avvistarlo dei canoisti di passaggio in zona. In quel caso le forze dell'ordine non ebbero invece dubbi che si trattasse di un suicidio, viste anche le tracce lasciate dalla vittima presso il proprio domicilio