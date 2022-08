Imola piange il prof Andrea Bandini. Il sindaco: "Lo salutiamo con riconoscenza"

Si è spento all'età di 91 anni Andrea Bandini, storico professore di Imola, molto amato dalla comunità imolese.

"Ho appreso con profondo dolore della scomparsa del Prof. Andrea Bandini, un appassionato docente della nostra terra che ha dedicato lunga parte della propria vita e delle proprie energie alla nostra comunità, in particolare nell’ambito educativo e sportivo", scrive il sindaco Marco Panieri in una nota.



"È celebre e resterà nella nostra memoria collettiva con grande affetto per la passione e la preparazione con cui ha insegnato in importanti istituti scolastici del territorio ed anche per gli incredibili risultati raggiunti in ambito sportivo legati al basket e soprattutto alla pallamano con la HC Imola, che portò a importanti livelli nazionali e internazionali".



"Oggi la comunità Imolese saluta con riconoscenza un cittadino a cui, per il suo impegno, deve una parte significativa della propria identità. A nome della Città e mio personale esprimo il profondo cordoglio e la piena vicinanza alla famiglia di Andrea e alle persone a lui care".