Lutto all'Alma Mater: è morto il prof. Vittorio Rizzoli

Docente di Campi Elettromagnetici dell’Università di Bologna, il professor Vittorio Rizzoli è scomparso a fine agosto a 72 anni.

Ha insegnato Campi Elettromagnetici e Sistemi di Antenne durante la sua carriera in Alma Mater: "Tra i principali meriti della sua attività di ricerca vi è lo sviluppo del primo strumento di progetto assistito dal calcolatore (CAD) di circuiti non lineari ad alta frequenza", ricorda l'Ateneo. .

Nato a Bologna il 26 gennaio 1949, si è laureato, all’età di soli 22 anni, alla Scuola di Ingegneria dell’Università Bologna, nel luglio 1971. Nel 1973, ha lavorato presso la Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA, nell’area della modellistica dei circuiti integrati e dei dispositivi di potenza a microonde. Dal 1974 al 1979, è stato Professore Associato di Campi Elettromagnetici all’Università di Bologna, dove è diventato Professore Ordinario nel 1980. Dal 1997 al 2000 ha svolto il ruolo Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni.

Il Prof. Rizzoli è stato membro dell’ Editorial Board di IEEE Microwave and Wireless Components Letters, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, e di John Wiley's International Journal of RF and Microwave Computer Aided Engineering. Negli anni 2005/2007 è stato Associate Editor della prestigiosa rivista IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Dal 1987 al 1995, nel 2002 e 2009, ha fatto parte del Technical Program Committee della più importante conferenza europea del settore delle micronde, la European Microwave Conference. Nel 1995 è stato il Chairman della 25-esima European Microwave Conference che si tenne a Bologna. Nel 1995/96 fu anche Chairman del Management Committee della European Microwave Conference. Nel 2001 ha organizzato e presieduto, nell’ambito della 31-esima European Microwave Conference tenutasi a Londra, una Sessione Speciale su Guglielmo Marconi dedicata alla celebrazione del primo centenario della trasmissione trans-oceanica di un segnale radio avvenuta nel 1901. Nel 1990 il Prof. Rizzoli è stato nominato dalla IEEE “Distinguished Microwave Lecturer” della IEEE MTT?Society per la Regione 8. In questa veste, nel periodo 1990/1993 ha tenuto 15 conferenze presso le principali istituzioni scientifiche in Europa, U.S.A. e Medio Oriente (Israele) su "Simulation and Design of Nonlinear Microwave Circuits". Nel 1994 è stato eletto Fellow dell’IEEE con la citazione "For Contributions to the Simulation and Design of Nonlinear Microwave Integrated Circuits". Dal 1999 al 2007 è stato membro del Technical Program Committee dell’IEEE MTT?S International Microwave Symposium. Nel 2018 è stato il primo studioso ad essere insignito del prestigioso premio “EuMA Pioneer Award 2018” per il suo contributo pionieirsitco nel campo del CAD a microonde. (fonte: Unibo)

Foto Unibo