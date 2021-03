E' morto Raoul Casadei. Era in ospedale per il Covid: "Se ne va un simbolo della sua e della nostra terra"

Il "re del liscio" Raoul Casadei è morto a 83 anni all'ospedale Bufalini di Cesena. Dopo 10 giorni circa di ricovero, le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è spirato nella mattinata di oggi. Inventore del 'lissio' - come si usa dire da Bologna in giù - e autore di "Romagna Mia", Raoul è a tutti gli effetti un pezzo importante della musica italiana che se ne va.

Il pensiero di Bonaccini

"E' veramente con grande tristezza che apprendo della scomparsa di Raoul Casadei. Con lui se ne va uno straordinario personaggio, un compositore che con grande professionalità ha portato in Italia e nel mondo un messaggio musicale profondamente radicato nella tradizione, legato all'allegria e alla voglia di vivere fino a diventare uno dei simboli, un ambasciatore della sua e nostra terra". Cosi' il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha commentato la scomparsa di Raoul Casadei, comunicata questa mattina. "Voglio esprimere il piu' sincero cordoglio ai suoi familiari, anche a nome dell'intera comunita' emiliano-romagnola. Sono certo che il nostro Raoul continuera' a vivere nella sua musica, e noi non dimenticheremo colui che per noi sara' sempre il Re del liscio", conclude Bonaccini.

"È scomparso Raoul Casadei, vittima del Covid. Se ne va un protagonista della cultura e della identita' della nostra terra". Lo ha scritto su Twitter Andrea De Maria, deputato Pd eletto a Bologna, ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

"Il covid si è portato via Raoul Casadei, un’icona della nostra generazione, un vero e proprio mito della tradizione e della cultura romagnole. Casadei vivrà sempre nel cuore di ognuno di noi, con la sua gioia, la sua allegria, la sua musica che ha fatto ballare e innamorare persone di ogni età. Sono vicina ai familiari e agli amici in questo triste momento". Lo dichiara Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia