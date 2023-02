Via del Triumvirato: trovato cadavere nel fiume Reno

Attimi di spavento oggi pomeriggio, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di quello che poi si è accertato essere il corpo di un uomo morto. Massimo riserbo da parte della polizia che sta conducendo accertamenti sull'identità. Le segnalazioni alle forze dell'ordine sono partite intorno alle ore 16:30 e sul posto sono arrivati la Mobile e la scientifica per i rilievi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Non lontano dal luogo del ritrovamento, l'autunno scorso era stato trovato un altro corpo ormai senza vita sul letto del fiume. In quel caso, dopo ore febbrili di indagine, si appurò che il cadavere era di uno studente, morto in conseguenza di un gesto estremo.