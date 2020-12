Morto Roberto Cevenini dell'osteria "Il Ciccio" di via San Mamolo

Bologna perde Roberto Cevenini, ex gestore dello storico locale di via San Mamolo "Il Ciccio". Un bar storico, punto di riferimento soprattutto per lo sport e nato inizialmente come circolo vicino alla Sinistra cittadina per poi, negli anni '80, essere preso in gestione dalla famiglia Cevenini, che era composta da marito e moglie, genitori del Ciccio appunto, alias Roberto Cevenini.