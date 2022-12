E' morto Sergio Guidotti, volto storico della destra di Bologna. Bignami: "Uomo di grande valore"

Si è spento all'età di 76 anni Sergio Guidotti, volto storico della destra a Bologna. A lungo consigliere provinciale per An e per Fli, Guidotti, nato nel '46, è stato anche presidente del Quartiere Santo Stefano e coordinatore bolognese di Alleanza Nazionale. La sua morte, dice il viceministro Galeazzo Bignami, "mi rattrista profondamente. Con lui se ne va un uomo di grande valore, umano non meno che politico, con il quale ho condiviso molte battaglie per il bene di Bologna e dei bolognesi". Nel porgere "le mie più sentite condoglianze alla famiglia, voglio anche ricordare l'importanza di Sergio per tutti coloro che come me hanno avuto l'onore e la fortuna di condividere con lui il proprio percorso politico", conclude Bignami. Interviene anche FdI Bologna. Guidotti, scrive in una nota il partito, è stato "da sempre promotore di idee di libertà e democrazia e di quei valori che oggi, come FdI, continuiamo a portare avanti con la sua stessa incrollabile determinazione. Alla famiglia di Sergio vanno le nostre sincere condoglianze per la grave, incolmabile, perdita".