Addio al cofondatore degli Stadio, è morto il batterista Giovanni Pezzoli

Se n'è andato ieri sera a 70 anni Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio. La stessa band lo ha comunicato sui profili social: "Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore! Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni. Gli Stadio".

Era stato colpito da un grave malore nel 2016, poi il ricovero in ospedale a novembre e l'annuncio di ieri sera. L'ultimo messaggio ai fan, Giovanni Pezzoli lo aveva fatto il 13 dicembre, dal letto dell'ospedale: un video messaggio di speranza perchè era riuscito a camminare dopo 3 settimane.

"E' un gran giorno - ha detto Giovanni in video - per suonare la batteria ci vorrà ancora un po' di tempo, ma non dispero. Con la vostra vicinanza riuscirò ad arrivarci forse anche un po' prima. Vi ringrazio tutti. Vi voglio bene".

Pezzoli e Curreri sono sempre stati nella band sin dal 1981.