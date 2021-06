Incidente ad Anzola: travolto dal trattore, morto sul colpo

Incidente in un podere di campagna questa mattina, dove un signore di 89 anni è morto, travolto dal suo trattore. Sul posto, ad Anzola, in prossimità di via Ponte Asse, sono arrivati i soccorritori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.

Per accertare la dinamica, ancora in corso di ricostruzione, sono stati allertati anche i carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale, unitamente alla medicina del lavoro dell'Ausl. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, l'89enne -al lavoro nel trerreno di famiglia- sarebbe stato travolto dallo stesso trattore, azionato precedentemente dalla stessa vittima, che poi sarebbe caduta sotto al veicolo in movimento.

Non è il primo incidente agricolo che si verifica nelle ultime ore: proprio ieri un altro anziano è rimasto gravemente ustionato dopo che una fiammata è partita dal trattore che stava rifornendo.