Un 93enne è deceduto nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, al Cau di Budrio. Da quanto si è saputo, il pensionato è arrivato nella struttura sanitaria intorno alle 14.30, accompagnato dai familiari. Da oltre 12 ore lamentava un dolore toracico persistente.

La ricostruzione dell'accaduto

La Ausl di Bologna con una nota fa sapere che "a fronte della sintomatologia dichiarata, il personale del Cau ha allertato immediatamente il 118. Il paziente è stato registrato, è stato preso in carico ed è stato eseguito l’Ecg, trasmesso come da protocollo alla Cardiologia del Policlinico Sant’Orsola da cui è emerso un infarto in atto". I medici del Sant'Orsola hanno anche dato indicazioni ai colleghi del Cau sulla terapia da somministrare prima che il paziente venisse trasferito a Bologna.

Nel frattempo è arrivata l’ambulanza con l’infermiere a bordo e, dopo pochi minuti, l’automedica. Pochi istanti dopo l’arrivo dell’automedica il paziente è andato in arresto cardiocircolatorio, così il personale medico-infermieristico del 118 ha prontamente effettuato le manovre di rianimazione.

In virtù dell'estensione dei segni ischemici presenti sul tracciato e delle condizioni di fragilità del paziente, a nulla sono valsi gli sforzi messi in atto dal personale del 118 per rianimarlo.

Un altro decesso a dicembre al Cau di Budrio

Il Cau di Budrio era già balzato alle cronache lo scorso dicembre quando Gianluigi Boni, 85 anni, è morto accasciandosi davanti al triage, dopo tre giorni di mal di stomaco e un accesso al pronto soccorso del Sant'Orsola di Bologna. La Ausl aveva effettuato una ricognizione puntuale dell'accaduto, tracciando tutti i movimenti del paziente dal 14 dicembre, quando era andata al pronto soccorso dell'ospedale bolognese fino al decesso.

L'Ausl di Bologna porge le più sentite condoglianze ai famigliari del paziente, ricordando a tutti i cittadini che, come sempre sostenuto, si raccomanda ai cittadini che avvertono dolore toracici di chiamare immediatamente il 118.