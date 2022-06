Giovane morto in via dei Mille: si sospetta overdose

Nel pomeriggio di ieri, la polizia e i sanitari sono intervenuti in un condominio di via dei Mille, nel centro di Bologna. Lì un giovane italiano di 26 anni è stato trovato morto.

Per chiarire le cause del decesso sul posto è arrivato anche il reparto investigazioni scientifiche, anche se l'ipotesi è di morte per overdose. La salma, da quanto si apprende, sarà trattata in via amministrativa, ovvero si escluderebbe la causa per morte violenta o per mano di altre persone.

Agli inizi di giugno un giovane turista straniero era morto, sempre per sospetta overdose, in un residence, in via Nazario Sauro. La salma dell'uomo, cittadino svizzero, è stata sottoposta ad autopsia.

(Foto H. Atti)