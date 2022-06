Giallo in via Nazario Sauro: persona trovata morta in appartamento | FOTO

Sgomento stamane in via Nazario Sauro dove una persona è stata trovata senza vita all'interno dello stabile al civico 25, dove si trovano alcuni appartamenti di lusso destinati ad affitti brevi.

Al momento c'è stretto riserbo circa le indagini. Per dipanare la matassa è al lavoro la polizia, allertata sul posto stamane intorno alle 9.30. Sul luogo oltre agli uomini della squadra mobile è anche intervenuta la scientifica, per i rilievi del caso.

Dalle prime informazioni apprese, due persone - probabilmente turisti che si trovavano a soggiornare presso l'affittacamere stesso - sono stati portati in questura per essere ascoltati dalla polizia circa le circostanze. Al momento non si hanno informazioni nè circa l'identità della vittima nè sulle cause del decesso. Si indaga a tutto tondo.