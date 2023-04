Trovato morto in via Rizzoli: shock alla riaperura del negozio

Un uomo senza fissa dimora di circa 70 anni è stato trovato morto questa mattina lungo via Rizzoli. L'uomo è stato rinvenuto a terra, rannicchiato accanto alla serranda, da alcuni commessi che si erano avvicinati per aprire il punto vendita. Secondo quanto riferito il settantenne sembrava dormisse, ma dopo ripetuti solleciti non aveva dato segni di vita, e così gli addetti hanno chiamato il 118, che però non ha potuto fare a meno di constatare il decesso. Sul posto anche la polizia, che a sua volta ha escluso che la morte possa essere avvenuta per cause violente. Con tutta probabilità la morte è sopraggiunta nella notte, a causa di un malore oppure per assideramento.

Non è la prima volta che un senzatetto trova la morte in pieno centro: lo scorso 20 dicembre era stato ritrovato senza vita un altro signore, ben noto in zona. Invece è dello scorso marzo il decesso fuori città di un altro senza fissa dimora, accampatosi con la tenda in una zona poco frequentata di Borgo, all'estrema periferia della città.