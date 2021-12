Trovato uomo morto in zona Fiera: accertamenti in corso

Il corpo senza vita di un uomo, a un primo riscontro tra i trenta e i quaranta anni, di nazionalità straniera, è stato rinvenuto questa mattina in zona Fiera. Del caso si sta occupando la polizia, che sta conducendo i dovuti approfondimenti sull'identità del soggetto, probabilmente senza fissa dimora.

Il cadavere del soggetto è stato rinvenuto in un capanno molto isolato nell'area verde retrostante la Fiera, tra le vie Zambeccari, Nuvolari e Stalingrado. Da un primo riscontro sullo stato di conservazione del corpo sembra che il decesso risalga a qualche giorno addietro. La causa della morte sembra essere a un primo esame naturale, ma per sicurezza l'analisi della salma prenderà la via giudiziaria, per escludere ogni ipotesi di morte violenta.