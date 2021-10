E' morto Vittorio Boarini, prof Unibo e tra i fondatori della Cineteca, oltre che suo protagonista

E' venuto a mancare Vittorio Boarini, "Una delle figure più importanti per la Cultura della nostra città" come lo ha definito il sindaco Matteo Lepore dando il suo messaggio di cordoglio. Ex dirigente del Settore cultura del Comune di Bologna, ruolo con il quale ha partecipato, fra gli anni sessanta e l’inizio dei settanta, alla progettazione e fondazione della Cineteca comunale di cui è stato protagonista, fino alla pensione, avvenuta nel 2000.

Nel 2001 ha assunto la direzione della Fondazione Fellini di Rimini, per la quale ha diretto fino al 2010 "Fellini Amarcord", rivista di studi felliniani. Ha insegnato inoltre presso l’Università di Bologna (DAMS) Cinematografia documentaria e sperimentale e più recentemente, alla Facoltà di economia, Cinema come bene culturale.