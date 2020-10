Dalla Banda Casaroli alla Uno Bianca, 50 anni di storia del crimine in 100 scatti| VIDEO

Dalla Banda Casaroli ai delitti della Uno Bianca, 50 anni di storia del crimine raccontati attraverso cento fotografie di Walter Breveglieri e Paolo Ferrari. Apre domani all'oratorio di Santa Maria della Vita in via Clavature la mostra "Criminis Imago" organizzata da Genus Bononiae in collaborazione con la Procura di Bologna, la polizia e l'arma dei carabinieri.

Il percorso espositivo racconta mezzo secolo di crimini e processi a Bologna e in Emilia-Romagna, in diverse sezioni. Si inizia con gli scatti di Breveglieri, che riportano, tra le altre, le storie della Banda Casaroli del 1950. Poi le foto di Ferrari: le immagini drammatiche delle stragi dell'Italicus, del rapido 904 e della stazione di Bologna, fino ai numerosi omicidi dei fratelli Savi. E ancora, il'omicidio di Francesca Alinovi, il terrorismo e il drammatico sequestro dell'imprenditotre bolognese Gazzotti.

Oltre alle immagini, il percorso accoglie anche alcuni oggetti e veicoli dell'epoca.