Ritorno al Futuro, la più grande collezione di cimeli originali sbarca a Bologna | VIDEO

Dalla DeLorean Time Machine alle Nike Mag del futuro: sono oltre settanta i memorabilia per la prima volta in tour in Italia

Doc e Marty McFly tornano protagonisti attraverso gli oltre settanta oggetti realmente utilizzati dagli attori in scena, su tutti la DeLorean Time Machine e il mitico Hover Board: questi alcuni memorabilia presenti a Ritorno al Futuro: The Exhibition a Palazzo Belloni. Storie e oggetti appartenenti alla più vasta collezione d'Europa che accenderanno ed emozioneranno il pubblico, svelando inoltre curiosità e retroscena sconosciuti ai fan, come ad esempio il finale alternativo mai girato dalla troupe per problemi di budget.

"La nostra associazione è nata undici anni fa - racconta Andrea Sandrone, Presidente dell'Associazione Back to the Future Museum Italia - dall'idea di un gruppo di appassionati e collezionisti di cimeli cinematografici ed è l'unica in Italia ad aver collaborato attivamente con la casa di produzione Universal Italia per i principali anniversari commemorativi del film. Quando la direzione di Next Exhibition ci ha contattati per portare in tour la collazione abbiamo colto la proposta con entusiasmo. Bologna sarà la prima tappa di un progetto internazionale che si svilupperà nel prossimo triennio".