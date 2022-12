Fa sfoggio della sui social: 18enne finisce nei guai

Ha fatto sfoggio sui social postando le immagini di una moto da cross non sua ed è stato denunciato per ricettazione. Nei guai è finito un 18enne italiano, residente in provincia di Bologna.

Quando ha visto sui social media alcune foto di una moto utilizzata per le competizioni di motocross, un amico del proprietario lo ha avvisato e questo si è accorto che la due ruote che non utilizzava da qualche mese non era più posteggiata nel parcheggio condominiale, così ha sporto denuncia.

Tramite accertamenti sui profili social, i Carabinieri sono risaliti al 18enne che ha riferito di averla acquistata, ma la versione non ha convinto i militari.