MotoGp, vittoria Ducati, Bonaccini: "Anche Ferrari a Le Mans, giornata memorabile"

Vittoria Ducati al Mugello e trionfo delle Ferrari a Le Mans. Un fine settimana particolarmente florido di vittorie quello appena chiusosi sul fronte dei motorsport per le case automobilistiche e motoristiche emiliane. Tanto che Stefano Bonaccini non aspetta molto prima del suo consueto post di congratulazioni: "Una giornata memorabile per le “rosse”, orgoglio della Motor Valley dell’Emilia-Romagna" ha scritto Bonaccini sui social.

Nella storica gara della 24 ore di Le Mans la vettura modello 499P, è stata guidata per tutto il tempo a rotazione da Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi, oltre al britannico James Calado. In più, la Ferrari tornava a correre la prestigiosa gara di endurance dopo 50 anni di assenza. Seconda è giunta la Toyota, vincitrice dello scorso anno.

Passando alle due ruote, il weekend ha sorriso anche per la Ducati. Franceso Bagnaia, partito in prima posizione, si aggiudica al Mugello sia la mini del sabato arrivando davanti a Marco Bezzecchi che la sprint race di domenica. In classifica generale Bagnaia sale a quota 106, seguito da Bezzecchi con 4 punti di ritardo. Il pubblico, dalle stime circa trentamila persone, ha caldamente incoraggiato i piloti. Alla premiazione tutti in piedi, via con l’Inno di Mameli. Domani sono attese ottantamila persone.