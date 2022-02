La nuova vita di Motori Minarelli: "Bilancio in forte crescita, ora stabilizziamo 30 posti"

Cinque anni fa una profonda crisi con 70 esuberi annunciati, ora invece si torna a produrre motociclette e si annunciano 30 stabilizzazioni. E' la storia delloo stabilimento di Calderara di Minarelli, storica azienda di motori bolognese che negli anni ha fornito propulsori a mezzo mondo, e che all'inizio del'ano scorso è stata acquisita dal gruppo veneto Fantic, al posto di Yamaha.

L'azienda parla di "bilanci solidi e un forte incremento delle vendite" e buone notizie sul fronte occupazionale. "A partire dal termine della stagione produttiva -Mariano Roman, AD di Motori Minarelli e Fantic- verranno iniziati i consolidamenti con contratti a tempo indeterminato di 30 lavoratori attualmente somministrati".

"Ricavi record"

Dati alla mano, la crescita del fatturato è da record (+45% rispetto al 2020). Alla chiusura del bilancio 2021 si prevedono di raggiungere ricavi netti pari a 76 Mil. di euro, in fortissima crescita rispetto ai 52 Mil. di euro del 2020. A fare da traino sono i dati di vendita relativi alle motorizzazioni moto 125cc (+110% rispetto al 2020) e 50cc (+60% rispetto al 2020).

Anche escludendo le vendite a Fantic e Yamaha, sono in forte ascesa le forniture di motori agli altri clienti che hanno Motori Minarelli come punto di riferimento per equipaggiare i propri modelli di punta.

Non solo motori: dopo 60 anni tornano le motociclette

Dopo più di 60 anni di assenza dal mondo dei motocicli, Minarelli ha iniziato nel 2021 a produrre nuovamente motociclette, questa volta per Fantic. Si è assistito infatti ad un progressivo spostamento della produzione delle moto Fantic dal Veneto a Bologna.

Nel 2021 Minarelli ha prodotto i suoi primi 6.500 veicoli destinati ai mercati nazionali ed internazionali. Il Direttore Generale Vittorino Filippas spiega come si siano potuti raggiungere tali risultati: “Tutto questo è stato possibile grazie all’entusiasmo con cui il team Minarelli ha accolto la sfida del cambiamento, agli investimenti per il potenziamento delle linee produttive e ad un consistente piano di formazione del personale. Abbiamo aggiunto alle 2 linee esclusivamente dedicate alla produzione motori, ulteriori 2 linee per la produzione di veicoli e nell’arco dell’implementazione del piano strategico raggiungeremo un totale di 8 linee. Ciò ha consentito non solo di mantenere i livelli occupazionali, d’intesa con sindacati e rappresentanti dei lavoratori, ma anche di incrementarli attraverso consolidamenti di rapporti di lavoro e con l’inserimento di laureati e figure senior in grado di apportare nuove competenze".