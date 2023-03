Motorino prende fuoco e fa esplodere anche la vetrina di una banca

Un motorino questa mattina ha preso fuoco in via Cimabue, vicino all’ospedale Maggiore. Il mezzo era parcheggiato lungo il marciapiede, e l’incendio ha interessato anche il piano terra della banca Unicredit che si trova proprio di fronte, facendo esplodere la vetrina. Il rogo non ha coinvolto persone.

Sul posto attorno alle 13 sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno subito spento le fiamme, e una pattuglia della polizia. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.