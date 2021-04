Lutto nel mondo della musica: morta Milva, Bonaccini: "Scomparsa interprete straordinaria"

Aveva 81 anni ed era originaria del delta ferrarese. Nel corso della sua carriera, durata più di 50 anni e conclusasi nel 2012, Milva è stata popolare non solo in patria ma anche all’estero

"Con Milva scompare un'interprete raffinata e straordinaria. Una voce intensa e inconfondibile, amata dal pubblico e che in oltre mezzo secolo di successi ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, dividendosi tra musica leggera, d'autore e opere teatrali”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Milva, al secolo Maria Ilva Biolcati, cantante e attrice teatrale morta a 81 anni.

“Una figlia dell'eccezionale tradizione canora dell'Emilia-Romagna- ricorda Bonaccini-, dove iniziò la propria carriera tra i locali del ferrarese e di Goro, il suo paese natale”.

Nel corso della sua carriera, durate più di 50 anni e conclusasi nel 2012, Milva è stata popolare non solo in patria ma anche all’estero, portando la musica italiana in particolare in Germania e Francia, Paesi dove ha ricevuto anche importanti onorificenze pubbliche per i suoi meriti artistici, Grecia, Spagna, Giappone, Corea del Sud e Sudamerica. È l’artista italiana con il maggior numero di album realizzati, in totale ben 173, e complessivamente ha venduto oltre 80 milioni di dischi.

“Esprimo le più sentite condoglianze alla figlia Martina e a tutti i familiari, a nome personale e di tutta la comunità regionale”, conclude il presidente.