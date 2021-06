Movida ed eventi nelle "zone calde": a Bologna e Imola arrivano gli "street tutor"

“Street tutor”, ossia nuove figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici previste nell’accordo sulla sicurezza integrata stipulato in data 8 luglio 2019 tra Regione Emilia-Romagna e Prefettura di Bologna nonchè della normativa nazionale sulla sicurezza urbana. Lo rende noto la Prefettura.

18 "Street tutor" in possesso del necessario requisito di iscrizione nel registro prefettizio dei c.d. “buttafuori”, entreranno in attività domani, 24 giugno, dopo aver seguito un corso di formazione organizzato con la collaborazione della scuola interregionale di Polizia Locale, al quale hanno partecipato in qualità di docenti Dirigenti della Polizia di Stato e Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

L’impiego delle nuove figure, oltre a supervisionare i luoghi della movia, si occuperanno anche del rispetto delle norme anti-covid.

Dove a Bologna

• Esercizi pubblici siti in Via Mascarella e Via delle Moline collocati in zona universitaria, nelle serate dal giovedi al sabato dalle 19.00-20.00 per circa cinque ore;

• Spazi in Piazza San Francesco, ove si svolgeranno eventi organizzati da un ente di carattere culturale operante per conto della Regione Emilia – Romagna – nelle serate dal venerdi alla domenica dalle 19.00-20.00 per circa cinque ore.

Dove a Imola

Area del Centro storico e ella stazione dei treni e quartiere Pedagna. A Imola l'avvio previsto entro la fine di giugno 2021.