Movida, la rabbia dei residenti. Domani il tavolo con il sindaco Lepore e il rettore Molari

Ragazzi che bevono e festeggiano in strada lauree, compleanni e altre ricorrenze quasi fino al mattino. Auto che cercano di farsi largo con difficoltà tra la folla. Risse con tanto di feriti a bottigliate. Sono notti insonni quelle che spesso devono affrontare i residenti di piazza Aldrovandi, via Petroni, piazza Santo Stefano e altre zone ‘calde’ dela movida nel centro di Bologna. E prorpio per dire basta alla movida selvaggia, domani mattina il coordinamento dei comitati dei residenti incontrerà il sindaco, Matteo Lepore, e il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari. La richiesta è di "intervenire prontamente per cambiare una situazione che è insostenibile. Bisogna farlo presto, sicuramenet prima dell'esatte", dice Giuseppe Sisti, presidente del Comitato di via Petroni.

Ieri sera maxi rissa in piazza Aldrovandi

Quella delle ultime 24 ore è la cronaca di un qualsiasi week end o giorno di festa nel cuore di Bologna. In via Petroni, già intorno all’una di notte, il rumore era insostenibile. Impossibile per chi abita nella strada riuscire a riposare, come chiedono da mesi.

Poco prima, in piazza Aldrovandi, dove c’erano almeno 600 ragazzi riuniti, è scattata una rissa con tanto di feriti a bottigliate. Bloccate dalla folla le auto che cercavano di passare lentamente dalla corsia riservata, riaperta al traffico da pochi mesi proprio per cercare di tenere sotto controllo la situazione. Anche il vicino vicolo Bianchetti per tutta la notte si è trasformato in una sorta di orinatoio a cielo aperto. Non è andata meglio in piazza Santo Stefano, dove la musica di uno dei tanti locali che sui affacciano sulla piazza ha tenuto i residenti svegli fino a tarda ora.

La voce dei residenti

Esasperati i residenti del centro di Bologna, che attraverso i 14 comitati di residenti che si sono costituiti nelle diverse zone, da anni chiedono un intervento più incisivo da parte del Comune, del Questore, Antonio Sbordone, e delle autorità "Qui ieri sera, come la precedente e come il weekend scorso è stato il delirio - denuncia Sisti - : la città è fuori controllo e bisogna intervenire in maniera differente. Bisogna adottare misure di prevenzione, soprattutto in vista dell'estate, perché così non riusciamo più ad andare avanti. È il caos totale". Difficile anche il dialogo anche con i commercianti e i gestori dei locali che per Sisti dovrebbero "iniziare a rispettare le regole, impedire assembramenti fuori dai locali, limitare la presenza di tavolini nei dehor. Solo allora potremo sederci tutti intorno ad un tavolo e dialogare", dice.

La chiamata in causa del'Università di Bologna

Per i residenti ad essere responsabili non sono solo le autorità cittadine, ma anche l'Università di Bologna. Lunedì mattina è previsto un incontro tra il coordinamento dei comitati dei residenti, il sindaco Lepore e il rettore Molari. "Anche l'Università deve smetterla di fare finta di niente - dice Sisti -. I ragazzi sono una loro utenza e devono farsi carico anche di quello che avviene al di fuori delle sedi universitarie". Nel mirino dei residenti ci sono le lauree - con relativi cori, coriandoli, festeggiamenti e bevute - e le serate fuori controllo. "Anche gli spazi gestiti direttamente dall'Università, come piazza Scaravilli, dove da mesi succede di tutto, devono essere messi sotto controllo", è l'appello dei comitati che sollecitano anche "provvedimenti disciplinari per gli studenti che trasgrediscono".