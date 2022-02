Movida, Lepore: "Risse e gestione della notte due cose distinte" | VIDEO

"Una stretta sugli orari di vendita degli alcolici in centro storico a Bologna? "Stiamo portando avanti gli incontri con gli esercenti, che stanno andando bene, e dobbiamo finire il giro, con via Petroni e poi di nuovo San Francesco, insieme con il prefetto. Chiudiamo quindi questo giro di valutazioni, e poi assumeremo delle ulteriori decisioni. Perché, per la prima volta a Bologna, si parte a lavorare per tempo sui temi della movida".

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, parlando con l'agenzia Dire a margine di una conferenza in città. Se per ora una revisione degli orari non è stata decisa, continua il primo cittadino: "C'è una stagione più calda in arrivo, quella della primavera e dell'estate, e abbiamo deciso sulla base dell'esperienza del passato di partire prima. Dobbiamo distinguere tra gli atti della movida e quelli di violenza, che sono due cose diverse. Da un lato stanno le risse che ci sono state e si trovano sotto indagine da parte delle forze dell'ordine, che ringrazio ancora per il lavoro che stanno facendo. Dall'altro lato c'è la gestione della notte. Sono due cose distinte – insiste Lepore – che dobbiamo saper gestire con un progetto. Per la prima volta non agiamo sull'emergenza, ma in modo organizzato. Perché vogliamo risolvere il problema".