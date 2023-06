Movida molesta in piazza Aldrovandi, Comune: "Abbiamo incontrato i residenti"

Da una parte il sindaco Matte Lepore, la vice Emily Clancy e la capo di gabinetto Matilde Madrid, dall'altra i residenti di piazza Aldrovandi stufi della malamovida. In mezzo "gli interventi adottati come primo segnale immediato, rispetto alle loro richieste, perché come già ribadito il diritto al riposo e alla salute dei cittadini va garantito", fa sapere l'amministrazione cittadina al termine del summit con una nota, ripresa dalla Dire. Alcune misure sono già partite dalla scorsa settimana e vanno dal rafforzamento della presenza della Polizia locale in piazza Aldrovandi, all'aumento degli street tutor e degli "ausiliari di prossimità".

Il Comune assicura che gli interventi della Polizia locale "saranno particolamente concentrati sul contrasto ai comportamenti lesivi del diritto al riposo, quali cori, utilizzo di casse acustiche e strumenti musicali. Oltre al controllo dell'accesso a vicolo Bianchetti". Inoltre sono confermati i servizi di controllo sulla vendita abusiva di alcolici, come il controllo del rispetto dei regolamenti da parte dei pubblici esercizi. Ai residenti è stato anche annunnciato che nel weekend ci sarà una presenza delle forze di Polizia di notte dalle 2, "in modo da coprire il presidio della piazza nel corso di tutta la notte".

Ora si attendono gli effetti e quindi il confronto proseguirà la prossima settimana; quello di oggi "è stato proficuo" dice il Comune promettendo di continuare il dialogo "su misure strutturali attraverso nuove forme di gestione dello spazio pubblico in piazza Aldrovandi". Inoltre il Sindaco ha dato nuovamente disponibilità a supportare la collocazione di un cancello sull'accesso di Vicolo Bianchetti ad uso esclusivo dei residenti.