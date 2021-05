Movida nella zona universitaria, Amorevole: "Il momento è delicato. Ci vuole una presa di posizione netta"

La questione della movida in Piazza Verdi e zona universitaria è uno dei temi più dibattuti di questi giorni fra le lamentele dei residenti (documentate da video e foto con cadenza praticamente quodidiana), la proposta di un daspo per gli studenti che commentano atti illeciti e atti vandalici, il successivo no dell'Alma Mater il cui rettore vicario Mirko Degli Esposti spiega che "il diritto allo studio rimane sempre".

Rosa Amorevole, presidente del quartiere Santo Stefano, spiega che: "Bisogna ipotizzare degli interventi in un'ottica positiva, consapevoli che in questo momento particolare (che arriva dopo un lockdown e delle forti compressioni che hanno messo tutti in difficoltà) sia necessario cercare di allentare le tensioni e non di alimentarle. Ci vuole una presa di posizione netta e un lavoro fatto di sinergia fra amministrazione, prefettura, cittadini, comitati e associazioni. E Quartiere. E il Quartiere cerca di ascoltare i cittadini e di metterli in relazione con altre realtà creando progetti che possano far bene a tutte le parti in gioco".

"Con gli eventi estivi le cose potrebbero cambiare"

"Un fattore da valutare è che oggi non siano ancora partite tutte le iniziative culturali dell'estate, che proporranno tanti poli attrattivi per i giovani, sparsi nella città e dentro le mura, ma anche decentrati. Da quello che abbiamo potuto osservare nelle annate pre-Covid sono iniziative che offrono delle opportunità notevoli. Non vanno però negate le problematicità più gravi, quali la droga e lo spaccio, che vanno prese in carico da chi può e sa farlo".