Movida, il prefetto: "Bene quella sana, ma contrastare chi esagera"

La movida "è la cosa più bella del mondo, soprattutto oggi che sappiamo cosa vuol dire essere giovani e dover stare chiusi in casa, e io la tutelerò", ma "la malamovida che crea degrado e favorisce la malavita va contrastata".

Incontrando la stampa a Palazzo Caprara, il nuovo prefetto di Bologna, Attilio Visconti, chiarisce subito la sua posizione su uno dei temi più dibattuti in città. Di questo, assicura, "si parlerà già la prossima settimana, quando presiederò il mio primo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica", ma nel frattempo il prefetto fa sapere di essere "già stato in giro, lo scorso weekend, per capire quale sia la situazione", e di aver visto "che il presidio delle Forze dell'ordine c'è".

Da parte sua, Visconti non intende sposare in toto nessuna delle due 'ricette' che da sempre vengono proposte per gestire il tema della movida. "Una parte -spiega- dice che bisogna essere duri, un'altra che si dovrebbe essere più accondiscendenti, invece repressione e 'inclusione' devono andare di pari passo".

Sul tavolo anche il tema sfratti

Nei progetti del nuovo prefetto c'è anche un tavolo che "affronti il problema degli sfratti e metta al centro non solo le esecuzioni forzate, ma anche la possibilità di andare incontro alle situazioni di disagio provocate dalla pandemia".

Questa l'idea su cui sta lavorando il nuovo prefetto di Bologna, Attilio Visconti, secondo cui "è necessario non solo ora, ma anche in futuro, quando la pandemia sarà passata, cercare di portare in Prefettura i casi di esecuzione forzata e ragionare per capire in che termini si possa attivare la forza pubblica o invece andare incontro ai casi più sensibili". (Ama/ Dire)