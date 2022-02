Movida e risse in zona U: verso tavolo settimanale in prefettura

Oltre a cancellare il divieto di manifestare in centro, il Comitato per l'ordine pubblico di ieri, 1° febbraio, ha dato un segnale anche sul fronte movida e zona universitaria. "Abbiamo condiviso l'esigenza di aprire un tavolo settimanale per tenere sotto controllo il problema dell'utilizzo degli spazi cittadini e contrastare la mala-movida", riferisce al termine dell'incontro con i cronisti il nuovo prefetto, Attilio Visconti, che nei giorni del suo insediamento aveva annunciato la sua battaglia alla "malamovida".

Quindi "sostegno al decoro urbano attraverso progetti che ci vedranno impegnati in maniera condivisa", ovvero Comune, Questura e Prefettura "settimanalmente verranno invitati soggetti istituzionali più vicini al problema", dal rettore dell'Alma mater ai comitati cittadini. "L'idea - sottolinea Visconti - è costruire un progetto che non sia spot ma consenta di governare il fenomeno sul lungo periodo".

Visconti aveva annunciato un "progetto ambizioso, tenere a Bologna gli stati generali sul disagio giovanile" per analizzare più da vicino il fenomeno.

Sul tavolo del prefetto anche i recenti episodi legati ai minori, confermato anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario: "Non credo che si possa criminalizzare la gioventù bolognese ma si deve attenzionare una minoranza di giovani e agire tutti insieme sul disagio giovanile. È tempo che venga portato al centro dell'attenzione a livello nazionale", ha rimarcato e, la pandemia, di certo, "ha acuito le sofferenze".

Bologna "ha una frequentazione di 85.000 studenti, una grande massa di giovani attira altri giovani e tutti insieme completano una quadro dove una minoranza poi si dedica anche ad azioni malavitose". Ma per Visconti "se i reati sono tanti significa non solo che vengono denunciati, e questo è encomiabile da parte della cittadinanza, ma soprattutto che vengono perseguiti e scoperti". Quindi l'aumento dei reati compiuti da giovani "è un dato che dato nudo e crudo genera allarme ma letto con estrema attenzione va in favore della città e dell'amministrazione bolognese". (dire)

