Movida rumorosa di nuovo alla carica: schiamazzi in San Francesco e Belle Arti

Con il calo dei contagi si sono riaffacciate le comitive di festanti rumorosi, nel fine settimana del centro. Sia in zona Pratello che in quella universitaria si sono infatti verificati nella notte tra sabato e domenica un paio di episodi dove gli astanti hanno dato vita a vere proprie feste all'aperto, complice anche il clima relativamente mite di questi giorni.

In piazza San Francesco una festa di compleanno ha cominciato a diffondere musica ad alto volume fin dalla prima serata, proprio mentre in concomitanza andava in scena la finale di Sanremo. Il gruppo è rimasto nella piazza fino a tarda notte, per poi spostarsi lungo via dl Pratello, soffermandosi per alcuni minuti proprio sotto le finestra del commissariato di polizia Due Torri-San Francesco.

Contesto simile in zona universitaria, dove un corteo guidato da alcuni soggetti con un carrello per la spesa dotato di casse acustiche ha attraversato tutta al via. Scenario sfociato in un'altra segnalazione nottetempo, in piazza Scaravilli.