Via Petroni, sulla movida è scontro tra residenti e Comune: "Conseguenze penali se sindaco non interviene"

L'episodio dell'ambulanza con lampeggianti accesi bloccata in mezzo alla folla che riempiva via Petroni in un video diffuso da un abitante ha riacceso per l'ennesima volta lo scontro sulla movida in zona Universitaria. A risollevare la questione è il comitato dei residenti che che ora minaccia conseguenze penali nel caso in cui il sindaco Matteo Lepore e l'amministrazione non prendano provvedimenti contro il caos e gli schiamazzi della vita notturna che quasi quotidianamente anima piazza Verdi e le strade limitrofe: "Un mancato un mancato intervento configurerebbe mancanze che possono avere anche un rilievo di carattere penale", ha detto il portavoce Giuseppe Sisti. E con la diffida presentata lo scorso giugno dal comitato di via Petroni, i residenti e il Comune sembrano essere arrivati nuovamente ai ferri corti, come ha lasciato intendere anche la stessa vice-sindaca Emily Clancy: "Quando il dialogo viene interrotto da alcuni comitati, che preferiscono una comunicazione per vie legali, l'amministrazione risponde per vie legali", ha detto durante un'interpellanza consigliare mossa dalle minoranze.

La vicesindaca: "Fake news e allarmismo"

La stessa Clancy ha smentito la notizia dell'ambulanza bloccata, definendo la situazione opposta a quanto riportato e spiegando di aver appreso dall'Azienda Usl che "era stata chiamata per trattare un paziente che stava esattamente in via Petroni, ferito alla caviglia" e che "si è fermata non perché bloccata dalle persone intenzionalmente a sirene spente per trattare il paziente per più di dieci minuti". E non ha risparmiato la stoccata alle opposizioni invitandole a "non creare allarmismo e verificare gli avvenimenti". Ma Sisti non ci sta: "Tacciare di allarmismo ingiustificato è una grave mancanza di rispetto: si tenta di minimizzare o banalizzare quanto succede nel centro storico". E attacca i provvedimenti presi dall'amministrazione, tra cui il Piano della Notte, definendoli "dilatori, velleitari e che dimostrano incapacità" nella gestione del fenomeno della movida. "È indigeribile sentire la promessa che qualcosa si farà - prosegue -: su richiesta della capo di gabinetto Madrid abbiamo fornito i rilievi acustici di Arpa" del rumore "per poter fare i rilievi che si dovevano fare, a suo dire, in poche settimane".

FdI a sostegno dei comitati

La minaccia sollevata dai comitati contro la giunta ha raccolto il sostegno di Fratelli d'Italia che con una nota firmata dai consiglieri comunali Stefano Cavedagna e Fabio Brinati si scaglia contro le politiche notturne adottate dall'amministrazione definendole "una vana promessa della giunta Lepore, che sta letteralmente prendendo in giro i residenti ed i comitati del centro storico. A fronte dei danni alla salute dei cittadini e delle false promesse - proseguono ben fanno i comitati a pensare di portare in giudizio il Comune".

Una nuova zona movida in Fiera?

I nuovi street host, gli ausiliari della strada e il presidio delle forze di polizia in alcune aree della città sono invece i risultati difesi dalla vice-sindaca: "In diverse zone ci sono stati interventi importanti che hanno avuto impatto positivo", ha rivendicato Clancy, "c'è un monitoraggio costante degli interventi assunti e della loro efficacia". E conferma che l'amministrazione è al lavoro sul progetto di creare una zona dedicata alla movida notturna fuori dal centro storico: "Confermo che la Fiera è una zona su cui stiamo lavorando, così come altre in città anche attraverso gli usi temporanei".