Movida, raffica di sanzioni ai locali che non seguono le regole

Stretta del Comune di Bologna sulla cosiddetta ‘malamovida’. La scorsa settimana, il sindaco Lepore ha firmato due ordinanze per limitare gli orari di apertura di due esercizi in via Petroni. Nella notte tra sabato e domenica, inoltre, “sono state comminate sanzioni per violazione del divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22, violazione dell'art.15 del regolamento di polizia urbana per assembramenti e schiamazzi, mancato rispetto degli orari di chiusura e di quelli previsti per il ritiro dei dehors, oltre a numerose bottiglie di birra sequestrate a venditori abusivi. Sanzioni che si sommano a quelli fatti nelle settimane precedenti”. A dirlo è Matilde Madrid, Capo di gabinetto e delegata alla sicurezza del Comune di Bologna.

“Proseguiremo in maniera determinata con i controlli per il rispetto dei regolamenti – continua Madrid in una nota stampa – e delle ordinanze comunali per garantire una maggiore vivibilità della vita notturna. Accanto a queste misure continueremo a chiedere al Comitato per l'ordine pubblico massima collaborazione per garantire protezione ai tanti cittadini che denunciano spaccio e situazioni pericolose, come quella denunciata da Folegatti, residente della zona, che oggi il Sindaco ha chiamato per esprimere solidarietà e ribadire l'impegno dell'amministrazione”.