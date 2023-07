Movida notturna, sequestrati una cassa stereo e 40 bottiglie di birre

Continua l’attività di controllo delle forze dell'ordine nelle zone della movida notturna. Nella notte tra sabato e domenica, nove agenti della Polizia locale hanno presidiato piazza Aldrovandi tra le 20 e le 4 del mattino, “con particolare attenzione al controllo di vicolo Bianchetti, alla vendita di bevande alcoliche e al disturbo con strumenti musicali”, sottolinea l’amministrazione comunale. Al termine, la Polizia locale ha sequestrato una cassa acustica (è il secondo sequestro nel giro di poche settimane) e hanno emesso una sanzione ai danni del proprietario. Inoltre gli agenti hanno fermato un veicolo che imboccava piazza Aldrovandi e sanzionato il conducente trovato in evidente stato di ebbrezza.

Il presidio in piazza Aldrovandi

Dopo le proteste dei residenti, il Comune "ha messo in campo in sinergia con la Prefettura e la Questura una risposta di presidio della piazza, e il riscontro che ci danno i cittadini è di sensibile miglioramento, tanto che hanno deciso di congelare la loro diffida", ha sottolineato nei giorni scorsi Matilde Madrid, capo di Gabinetto del Comune. Il presidio delle forze dell'ordine finirà attorno al 25 luglio, dopodiché "ci troveremo in Prefettura per valutare come proseguire", ha concluso il capo di Gabinetto.

Gli interventi nel week end

Nel week end i controlli della Polizia locale hanno interessato anche piazza San Francesco, piazza Santo Stefano, piazza Verdi (dove erano presenti anche 8 street tutor tra via Zamboni, piazza Verdi e via Petroni), il quadriportico dei Servi e piazza Scaravilli. Qui verso l’1.30, dopo una segnalazione degli street tutor, gli agenti del reparto commerciale in abiti civili sono intervenuti per la presenza di venditori abusivi di birra: 40 le bottiglie sequestrate.