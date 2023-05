Sbarca anche in città Mr. Dick, la sexy pasticceria con i dolci senza vergogna

Inaugura anche sotto le Torri la sexy pasticceria Mr.Dick, dopo le aperture di Milano, Napoli e Genova. In un primo tempo il taglio del nastro nei locali di via del Borgo di San Pietro era in programma per domani, ma è stato rinviato al prossimo 19 maggio causa maltempo.

Le proposte sul bancone

In questa insolita e ironica pasticceria, sul bancone sarà possibile trovare dolci e i pasticcini rigorosamente a forma di organi sessuali, maschili e femminili. Tortini e cialde, cupcake e waffle, dal profilo inconfondibile, guarniti di panna, cioccolato, rum, crema e tutte le altre delizie della pasticceria.

L'idea della sexy pasticceria

L’idea nasce poco prima dello scoppio della pandemia con l’apertura a Milano, con l'obiettivo di fare dell'ironia, e della liberazione dal pregiudizio e dalla vergogna la cifra della sua proposta ai clienti. "C'è sempre un motivo per fare una capatina nella pasticceria più sexy d'Italia. Il nostro è un modo godereccio per abbattere i tabù e, per dirla alla Woody Allen, questo è anche il sistema più semplice per allentare le tensioni", raccontano in casa Mr. Dick, che contano anche qui di ripetere le file di clienti che hanno accompagnato le aperture nelle altre città.