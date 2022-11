Il collettivo Mujeres Libres si racconta: "Accanto alle donne per la libera scelta di abortire" | VIDEO

Il collettivo transfemminista Mujeres Libres nasce a Bologna nel 2007 e, partendo dalla libertà di scelta della donna, ha costruito esperienze e iniziative sulla Legge 194, la pillola abortiva Ru486 e la contraccezione, la violenza di genere, la masturbazione e la sessualità.

Tra le attività svolte, uno sportello di supporto; una mappatura dal basso per monitorare l'obiezione di coscienza in Emilia-Romagna; la campagna 'Abortisco e non mi pento' e una guida pratica per l'interruzione di gravidanza con tutti gli step e gli indirizzi utili per poter accedere al servizio. Secondo le attiviste infatti, uno degli ostacoli al diritto all'aborto è la mancanza di chiarezza e di informazioni.