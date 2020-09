Multe durante lockdown, Avvocato di strada: "Annullata sanzione a senzatetto"

"Il Prefetto di Bologna ha annullato una multa di 533,33 € che era stata inflitta ad una persona senza dimora trovata in strada durante il periodo del lockdown".

Inizia così una nota con la quale l'associazione di supporto legale ai senza tetto Avvocato di strada comunica l'accoglimento del ricorso presentato a una delle tante sanzioni comminate dalle forze dell'ordine durante il periodo del lockdown.

"La persona -continua la nota- era stata multata dalla Polizia Municipale mentre da Bologna si stava recando in un paese della provincia alla ricerca di una soluzione alloggiativa. Uno spostamento che era stato considerato del tutto illegittimo ed in violazione alle misure di contenimento del coronavirus".

Nel ricorso, gli avvocati di strada Antonio Mumolo e Paola Pizzi hanno dimostrato che "la persona ricorrente si trovava in strada perché non aveva una casa ed era alla ricerca di una casa, più sicura per la propria salute rispetto ad un dormitorio, dove vivere durante i mesi di lockdown senza rischi di contagio".

La decisione del Prefetto, concludono gli avvocati "è un grande sollievo per la persona da noi assistita, che era stata ingiustamente multata solo perché non aveva una casa e che non avrebbe avuto nessuna possibilità economica di pagare una multa onerosa che si sarebbe moltiplicata in breve tempo".