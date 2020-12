San Pietro in Casale: vende alcolici a minori, sanzionato un negozio in centro

Un esercizio commerciale a San Pietro in Calase è finito nel mirino della Polizia Locale Reno Galliera dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la presunta vendita di alcolici a minorenni.

Raccolte alcune testimonianze gli agenti hanno avviato un'attività di osservazione in borghese dell’esercizio commerciale collocato in pieno centro, vedendo poi una ragazza uscire dal negozio con due bottiglie di birra. Fermata e identificata, si è scoperto che la giovane aveva 17 anni.

La persona presente in negozio ha tentato di giustificarsi con gli agenti affermando di avere pensato che la ragazza fosse maggiorenne, senza però chiederer l’esibizione di un documento di identità come invece previsto dalla legge. E' così scattata una sanzione di 330 euro per l'esercizio commerciale.

“Manterremo monitorato l’esercizio – commenta il Comandante Massimiliano Galloni – perché l’eventuale nuova analoga violazione comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio fino a tre mesi”.