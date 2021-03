Festino in casa: i vicini chiamano i carabinieri, 16 studenti sanzionati

Weekend di bagordi in un appartamento di studenti universitari, finito con 16 multe per assembramento. E' successo sabato a Rimini. L'affittuario, un 23enne di Bologna e gli altri amici sono stati tutti identificati e al termine degli accertamenti il gruppo è stato sanzionato con una multa da 400 euro a testa per l'inosservanza delle norme anti Covid-19.

Come riferisce RiminiToday, sono stati gli schiamazzi che hanno tradito i giovani, infatti, i vicini infastiditi dai rumori dei festeggiamenti che provenivano dall'abitazione hanno chiesto l'intervento dei militari. Quando i carabinieri hanno suonato alla porta, si sono trovati davanti 16 universitari radunati per passare un pomeriggio di festa assieme. In barba ai divieti in vigore vista l'eemrgenza pandemica.