Controlli nel fine settimana: 30 multe per gli assembramenti nelle piazze

Interrotta anche una festa in abitazione. In provincia multe del Nas a trattoria, bar e alimentari

Sono state in tutto una trentina le multe comminate ad altrettante persone nell'ultimo fine settimana dai carabinieri, per gli assembramenti nelle cosiddette piazza della movida e cioè piazza Verdi, Santo Stefano, Aldrovandi, Scaravilli. In centro, inoltre, i militari hanno interrotto una festa tenuta da sei giovani, tutti di origine milanese, anch'essi sanzionati. In tutta la rpovincia, le multe per violazione delle norme anticovid sono state 45.

Multe anche per i carabinieri del Nas di Bologna, che nella provincia hanno sanzionato un negozio di prodotti alimentari, una trattoria ed un bar per violazioni amministrative, sulla conservazione dei prodotti alimentari, per un importo complessivo di 6mila euro.