Furto in auto, ubriachi e multe covid: il bilancio dei controlli

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Bologna hanno identificato 596 persone, controllato 441 veicoli e 61 esercizi pubblici e sanzionato 16 persone, durante i controlli in tutto il territorio, con particolare riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per quanto riguarda Bologna, un furto dentro un'auto è stato interrotto intorno alle 22:30 dalla polizia, intervenuta nel parcheggio dell'ospedale Maggiore su segnalazione della vigilanza. A essere denunciato un 44enne cittadino tunisino. Poco prima, a poca distanza, all'inizio di via dello Scalo un 46enne cittadino rumeno è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta: in preda ai fumi dell'alcool, ha reagito al controllo di polizia.