Un'altra festa erasmus in casa: sanzionati 14 studenti

Ieri sera, alle 19:30 circa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, su segnalazione pervenuta al 112 da parte di alcuni condomini, sono intervenuti in una abitazione di via Castiglione, dove 14 studenti erasmus, per lo più di origine spagnola, stavano dando una festa privata.

Giunti sul posto i Crabinieri hanno accertato che all'interno dell'abitazione i giovani studenti, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, stavano dando una festa. Tutti sono stati sanzionati per la violazione delle normative anticovid previste dal dpcm in vigore. Tra questi anche qualche recidivo già multato il 28 novembre scorso per lo stesso motivo.