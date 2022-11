Rifiuti, oltre 800 multe per abbandoni in centro: in arrivo nuove telecamere

Da gennaio a oggi sono oltre 800 le multe elevate dagli accertatori di Hera per abbandono di rifiuti, e solo dentro le mura. Lo riferisce l'assessore comunale ai avori pubblici e alla manutenzione e pulizia della città, Simone Borsari, rispondendo in question time sull'abbandono dei rifiuti nella zona di via Marconi. "Serve la collaborazione di tutti", sottolinea Borsari, gli spazzini di quartiere "passano due volte al giorno nelle isole ecologiche del centro"

L'assessore annuncia inoltre che l'amministrazione sta "chiedendo risorse per un ulteriore aumento delle telecamere nel 2023". I rifiuti abbandonati, in ogni caso, rappresentano il 3% di quanto raccolto ogni giorno da Hera.

Quindi "molte delle situazioni di abbandono segnalate non sono riconducibili a disservizi dell'operatore - Hera - ma comportamenti scorretti da parte di una minoranza di persone non rispettose delle regole basilari della civile convivenza". Comportamenti che vanno "individuati e sanzionati", sottolinea ancora.

Lo stesso sindaco di Bologna, Matteo Lepore, aveva annunciato un cambio di passo sulla raccolta differenziata, promettendo di eliminare i sacchetti dai portici.