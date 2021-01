Ristoranti aperti per protesta #ioapro: multe a clienti e gestori

Quattro locali e 15 clienti sanzionati, a cui si aggiungono altri 40 clienti identificati e che saranno sanzionati in un secondo momento. È questo il bilancio della serata di controlli delle forze dell'ordine bolognesi nei confronti dei bar e dei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa di protesta '#ioapro1501'.

Sono stati sanzionati i titolari del pub 'Halloween', dei ristoranti 'Regina Margherita' e 'Laghetti del Rosario' e di 'La Sberla bistrot', trovati aperti e con all'interno clienti che consumavano cibi e bevande.

All'esterno del pub 'Halloween' sono anche stati sanzionati per violazione del coprifuoco 15 clienti (i controlli sono infatti stati fatti dalle 22.40 in poi), mentre nei quattro locali sono stati identificati "circa 40 clienti, ai quali si aggiungono i 15 multati all'esterno del pub, che saranno sanzionati in un secondo momento". Gli altri locali che avevano aderito all'iniziativa, invece, sono stati trovati chiusi o erano aperti solo per asporto.