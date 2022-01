Servono clienti senza mascherine e non controllano i Green Pass, pizzeria del centro multata

Il rispetto delle nuove regole su green pass e mascherine sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine, che in queste giornate hanno infittito i controlli. Nel mirino soprattutto i locali pubblici. Male è andata l'ispezione presso una pizzeria del centro di Bologna, dove sono scattate multe a seguiro di alcune infrazioni.

"Hanno mostrato un forte senso civico i clienti controllati dai Carabinieri la scorsa sera in un ristorante del centro del capoluogo Emiliano: tutti infatti risultati muniti di super green pass malgrado a nessuno all’ingresso era stata controllata la certificazione verde Covid-19". Così fanno sapere i militari che riferiscono come nella circostanza però il titolare e alcuni dipendenti al momento del controllo degli uomini del NAS, oltre a non avere il green pass, sono stati sorpresi servire i clienti sprovvisti di mascherina. La giustificazione che avrebbero provato ad avanzare era - aggiungono ancora i carabinieri - che non ne ravvisavano l’opportunità godendo tutti i presenti di ottima salute.

Non solo. In aggiunta alla violazione delle misure anti pandemiche, durante lo stesso controllo i Carabinieri fanno sapere di aver rilevato irregolarità pure nella corretta detenzione della documentazione prevista dalle specifiche normative di settore per la somministrazione degli alimenti.

Nel complesso sono state elevate multe per l’importo di €18.500. Il ristorante già in passato era stato sanzionato e segnalato alla locale Ausl per violazione delle norme relative al contenimento e alla diffusione del Covid-19, sottolineano i militari.

foto repertorio