Incidente in Appennino, scivola sui balzi dell'ora e precipita: muore escursionista

Un altro incidente mortale sui Balzi dell'Ora, al Corno alle Scale, dove oggi ha perso la vita un'escursionista che stava percorrendo il sentiero. L'incidente intorno alle 13 quando è stato allertato il Soccorso Alpino.

In base alle prime informazioni, la donna è scivolata precipitando per oltre 100 metri. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino più un elicottero Pavullo che però non è riuscito a raggiungere il punto impervio in cui si trovava la donna a causa della poca visibilità. L'intervento è ancora in corso.

I Balzi dell’Ora sono una serie di grossi massi che compongono una parte del crinale del corno alle Scale. Si trovano tra il monte la Nuda e il Corno, e seguendo il sentiero che li attraversa, è possibile salire fino alla cima. Il percorso non è dei più semplici (è classificato come EE, “tratto per escursionisti esperti”). Ad ottobre un altro gravissimo incidente quando a perdere la vita fu un giovane 29enne.