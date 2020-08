Tragedia nel giorno di Ferragosto, muore in bici per un malore

Una passeggiata in bibicletta a ferragosto finita in tragedia. È quello che è successo stamattina intorno alle 9 a Monteveglio, Valsamoggia, quando un ciclista 73enne, S.S., residente a Castelfranco Emilia, è morto in via San Rocco colto da un arresto cardiaco mentre andava in bicicletta con un amico verso l'Abbazia di Monteveglio.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con con ambulanza e auto medica ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia Locale di Valsamoggia.