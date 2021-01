In Bolognina le geometrie di Peter Schuyff in un murale dedicato a Giorgio Morandi

In Bolognina c'è un nuovo murale, a firma Peter Schuyff, su una delle facciate di un palazzo di nuova costruzione in via Passarotti 26.

L'opera dell'artista americano di origini olandesi è ispirata a Giorgio Morandi, come spiega Daniele Ugolini della galleria Scaramouche di Milano/New York, promotore del progetto con Lobo Architetti e il costruttore Vittorio Srl.

"Untitled", (wall painting for the City of Bologna), questo il nome dell'opera, porta dunque la prestigiosa firma di Schuyff e nuove forme e colori in Bolognina.