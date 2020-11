Strage di Bologna, un murale la ricorda anche a Modena

Un murale a Modena in zona stazione per ricordare le vittime della strage a quella di Bologna del 2 agosto 1980. Sarà realizzato dall'artista modenese Luca Zamoc, che proprio in questi giorni si ritrova al lavoro sulla facciata di una palazzina in viale Monte Kosica 56.

L'opera modenese, che riprenderà le immagini di repertorio della stazione in macerie dopo lo scoppio della bomba, sarà completata entro venerdì.

L'iniziativa nasce da un'idea dell'associazione Serendippo in collaborazione con l'Associazione dei famigliari delle vittime della strage di Bologna, l'Assemblea legislativa regionale, il Comune di Modena, la Fondazione Rusconi e Tper. La realizzazione dell'opera di Modena segue quella di altri quattro murales a Bologna, Parma, Reggio Emilia e Rimini (per mano, rispettivamente, di Collettivo FX, Alessandro Canu, PsikoPlanet e Guerrilla spam) sempre dedicati alle vittime della stazione e promossi nell'ambito del progetto "Lost&found 1980-2020. Memorie private e collettive 40 anni dopo".