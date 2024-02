Un muretto di mattoni, alto circa un metro, continuerà ad unire il giornalista Andrea Purgatori a Bologna e alla memoria della Strage di Ustica. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, nel parco del Museo per la memoria di Ustica in via Saliceto, è stato inaugurato il “Muretto di Andrea”: una targa con un codice QR attraverso il quale i visitatori potranno accedere alla raccolta di tutti gli articoli sul Corriere della Sera con cui il giornalista romano portò alla luce la verità sull’incidente aereo del 27 giugno del 1980.

Una cerimonia commossa e partecipata, quella al Parco della Zucca. Amici ed ex colleghi di Purgatori, i famigliari delle vittime di Ustica e di altre stragi che hanno colpito Bologna e le istituzioni si sono stretti attorno a due dei figli del giornalista, Edoardo e Victoria, per ricordare il dolore per la scomparsa del giornalista lo scorso luglio ma soprattutto il valore dell’eredità che ha lasciato attraverso il suo lavoro: “Per lui Ustica è stato un pezzo di vita – dice Edoardo –. Quello che mi commuove di più è il legame che ha instaurato con ognuno dei famigliari delle vittime. Quando Andrea è venuto a mancare noi abbiamo perso un padre ma loro hanno perso un punto di riferimento. Il 'Muretto' è un modo per continuare quella che è stata la sua lotta per la verità”.

A due passi dal Muretto si potrà entrare nel Museo che custodisce il relitto del DC-9, l’aereo della compagnia Itavia che il 27 giugno 1980 partì dall’aeroporto Marconi di Bologna diretto a Palermo. Ma allo scalo di Punta Raisi non ci arriverà mai: alle 20:59, mentre sorvolava le isole di Ponza e Ustica, fu coinvolto nell’incidente in cui morirono 81 persone tra passeggeri e staff di volo. Un episodio che per anni la versione ufficiale del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare derubricò a “cedimento strutturale”.

Purgatori, appena 27enne, cominciò immediatamente a scavare dietro il “muro di gomma” dei silenzi e delle bugie e arrivare alla verità (divenuta giudiziaria solo in tempi recenti): il DC-9 fu abbattuto da un razzo lanciato da un aereo. Un caccia francese durante una finta esercitazione Nato per colpire un Mig libanese è la tesi complementare dei Famigliari delle vittime della Strage di Ustica: “Andrea lo sapeva da subito – ricorda la portavoce Daria Bonfietti – quella notte un amico militare lo chiamò da Ciampino e gli disse che l’aereo era stato abbattuto e di non lasciarsi fregare. Il suo lavoro fu quello di creare il tarlo del dubbio nella testa di tanti di noi e questo ci ha permesso di arrivare alla verità su Ustica”. "Andrea è stato il migliore giornalista con cui io ho lavorato, aveva un metodo che non ho mai visto in nessun altro", aggiunge il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

In città la giornata dedicata al giornalista continuerà nel pomeriggio con una proiezione al Cinema Modernissimo de “Il muro di gomma”, pellicola di Marco Risi ispirata all’inchiesta di Purgatori e sceneggiata da lui. Al disvelamento della targa ha partecipato anche il sindaco Matteo Lepore: “Purgatori è stato un grande giornalista e una risorsa fondamentale per i famigliari delle vittime e per Bologna. Questa targa d’ora in poi ricorderà a tutte le persone che attraversano il parco non solo la figura di Purgatori ma anche la sua importante opera giornalistica”.