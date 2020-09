Murri: troppe caramelle in casa, la Polizia si insospettisce e trova soldi e cocaina

La Polizia ha arrestato due cittadini marocchini di 30 e 24 anni per spaccio di stupefacenti. Il primo, già noto alle forze dell'ordine e pluripregiudicato per reati di droga, è stato controllato all'interno dei Giardini Lunetta Gamberini, in via degli Orti, ma non è stato trovato in possesso di stupefacenti. Visti i numerosi precedenti, gli agenti hanno deciso di perquisire l'appartamento dove il 30enne risiede con un connazionale.

In camera da letto, hanno trovato la somma di 630 euro, ma uno scatolone con tantissime caramelle "sfuse" li ha insospettiti. Sul posto sono arrivate le unità cinofile e il fiuto del cane anti-droga ha permesso di trovare, all'interno del vano contatore, diverse scatole di metallo che invece delle caramelle contenevano quasi 63 grammi di cocaina e altri 360 euro. Il 30enne è stato quindi immediatamente ammanettato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sorte simile per il coinquilino 24enne: durante la perquisizione, il suo smartphone ha continuato a squillare, fino a quando i poliziotti hanno risposto e hanno "parlato" con alcuni clienti che chiedevano di acquistare stupefacenti. E' finito anche lui in manette. Il processo per direttissima per i due arrestati è previsto per la giornata odierna.